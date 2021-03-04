Advertisements
تعادل مثير للحمام مع الرجاء في دوري القسم الثاني
الخميس 04/مارس/2021 - 05:26 م
أحمد تيتو
Advertisements
تعادل فريقي الحمام والرجاء بهدف لكل منهما في المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما في ملعب مركز شباب برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.
دخل الحمام اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أوكا، ومحمد رجب ريعو، وأحمد مخلوف، وأحمد الشحات، وبكر أحمد، ومحمد ديابي، وإسلام المزين، وأكثم سمير، ومحمد بكار، ومحمود أبوزيد، ومحمد أبو سريع.
بينما دخل الرجاء بتشكيل مكون من : أحمد خير، وعز الدين خميس، ومحمود رأفت، ورزق عبد الحليم، وعزت جمال، ومحمد إسماعيل، وسعيد أحمد، وإسلام سمير، وإبراهيم جمال، وعمر محمود، ورمزي خالد.
بهذة النتيجة رفع الحمام رصيدة للنقطة 14 في المركز الرابع عشر، ورفع الرجاء رصيدة للنقطة 20 بالمركز السابع.
دخل الحمام اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أوكا، ومحمد رجب ريعو، وأحمد مخلوف، وأحمد الشحات، وبكر أحمد، ومحمد ديابي، وإسلام المزين، وأكثم سمير، ومحمد بكار، ومحمود أبوزيد، ومحمد أبو سريع.
بينما دخل الرجاء بتشكيل مكون من : أحمد خير، وعز الدين خميس، ومحمود رأفت، ورزق عبد الحليم، وعزت جمال، ومحمد إسماعيل، وسعيد أحمد، وإسلام سمير، وإبراهيم جمال، وعمر محمود، ورمزي خالد.
تقدم محمد ديابي للحمام في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول، وتعادل وائل فراج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني في مباراة أدارها تحكيميا محمد أبو خاطر.
بهذة النتيجة رفع الحمام رصيدة للنقطة 14 في المركز الرابع عشر، ورفع الرجاء رصيدة للنقطة 20 بالمركز السابع.
ترتيب المجموعة
1-فاركو30 نقطة
2- الحرس 28 نقطة
3- البلدية 27 نقطة
4- الأوليمبى 26 نقطة
5- أبو قير 24 نقطة
6- المالية 20 نقطة
7- الرجاء 20 نقطة
8- كفر الشيخ 18 نقطة
9- دكرنس 17 نقطة
10- المنصورة 17 نقطة
11- دمنهور 16 نقطة
12- سبورتنج 16 نقطة
13- الحمام 14 نقطة
14- الجزيرة 14 نقطة
15- بيلا 11 نقطة
16- بنى عبيد 9 نقاط
Advertisements