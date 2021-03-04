تعادل مثير للحمام مع الرجاء في دوري القسم الثاني

دخل الحمام اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أوكا، ومحمد رجب ريعو، وأحمد مخلوف، وأحمد الشحات، وبكر أحمد، ومحمد ديابي، وإسلام المزين، وأكثم سمير، ومحمد بكار، ومحمود أبوزيد، ومحمد أبو سريع.



بينما دخل الرجاء بتشكيل مكون من : أحمد خير، وعز الدين خميس، ومحمود رأفت، ورزق عبد الحليم، وعزت جمال، ومحمد إسماعيل، وسعيد أحمد، وإسلام سمير، وإبراهيم جمال، وعمر محمود، ورمزي خالد.





تقدم محمد ديابي للحمام في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول، وتعادل وائل فراج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني في مباراة أدارها تحكيميا محمد أبو خاطر.بهذة النتيجة رفع الحمام رصيدة للنقطة 14 في المركز الرابع عشر، ورفع الرجاء رصيدة للنقطة 20 بالمركز السابع.