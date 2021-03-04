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نجم الزمالك مهدد بفقدان مركزه في المنتخب لصالح زميله

الخميس 04/مارس/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصبح الدولي محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك مهددا بالاستبعاد من صفوف منتخب مصر خلال معسكر مارس الجاري، بعد أن وضع الجهاز الفني للفراعنة المشاركة كشرط أساسي للتواجد في صفوف المنتخب. 

وقال مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في تصريحات صحفية أنه "في حالة استمرار أبو جبل على دكة بدلاء الزمالك، لن يستدعى للمعسكر المقبل".

وأضاف المصدر: "استمرار مشاركة محمود عبد الرحيم جنش مع الزمالك سيمنحه أفضلية للتواجد مع منتخب مصر في معسكر الشهر الجاري خاصة. المشاركة معيار أساسى لدى الجهاز الفني في ضم اللاعبين والاستثناء في ذلك نادرا ما يحدث".

ويبدأ  المنتخب معسكره يوم 20 مارس الجاري استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ويحتل منتخب الفراعنة صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين على توجو وتعادلين أمام كينيا وجزر القمر في مستهل التصفيات.

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منتخب مصر جنش الزمالك ابوجبل

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