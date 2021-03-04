ديربي مدريد يشعل صراع الليجا

يستضيف أتلتيكو مدريد جاره ريال مدريد يوم الأحد، في "ديربي" العاصمة الإسبانية، الذي قد يحدد مصير لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.





ويتصدر أتلتيكو، بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة جمعها من 24 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن برشلونة والريال، ولكل منهما 53 نقطة من 25 مباراة.

وتراجعت نتائج أتلتيكو خلال الأسابيع الأخيرة، لكنه حافظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة، في اللقاء الذي فاز به على ملعب فياريال بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

وجاء الفوز على فياريال ليمنح أتلتيكو جرعة ثقة بعد التعثر أمام ليفانتي بالدوري المحلي، وأمام تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

ولم يظهر أتلتيكو بمستواه المعهود في مباراته الأخير، وسيطر فياريال على أغلب أوقات المباراة.

وقال سيميوني: "سنستعد للديربي بحماس كبير، نرغب في تحسين الأمور".

وأضاف: "سنواجه خصماً قوياً، لكننا سنستفيد كثيراً من المباراة التي حققنا فيها فوزاً مهماً".

ولم يتمكن أتلتيكو من الفوز على ملعبه أمام الريال في الدوري الإسباني خلال المواسم الخمسة الأخيرة، وخسر أمام خصمه الذي يقوده المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بهدفين دون رد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وكان الفوز مهماً للريال الذي كان يعاني آنذاك، ورغم الغيابات العديدة بسبب الإصابات، ظهر حامل اللقب بشكل جيد منذ ذلك الحين.

وجاء التعادل مع ريال سوسيداد 1-1 الإثنين الماضي، لينهي مسيرة الانتصارات الخمسة المتتالية للريال على مستوى جميع المسابقات.

ويأمل زيدان أن يكون مواطنه كريم بنزيما، مهاجم الريال، جاهزاً للعب في ظل استمرار تعافيه من إصابة في الفخذ.

ويدرك زيدان أن تباين النتائج أمر وارد في الصراع على اللقب.

وقال زيدان: "كل الفرق تهدر نقاط، ندرك ضرورة حصد النقاط، وهذا ما نحاول أن نفعله".

وأضاف: "أكرر كلامي كثيراً، لكن لا يزال يتبقى الكثير في الموسم الحالي".

وحتى إذا لحق بنزيما بمباراة "الديربي"، فعلى الأرجح سيفتقد الريال لجهود نجمه البلجيكي إدين هازارد وقائده سيرجيو راموس وداني كارفاخال وآخرين.

ومن المقرر أن يستعيد أتلتيكو جهود كيران تريبير بعد انتهاء فترة إيقافه 10 مباريات بسبب المراهنة بشكل غير قانوني، كما أنه من المتوقع عودة يانيك كاراسكو.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن سيميوني سيبقى صفقته القياسية جواو فيلكس على مقاعد البدلاء مجدداً، رغم تسجيله هدفاً في شباك فياريال عقب مشاركته كبديل، في ظل تفضيله الدفع بماركوس يورينتي ولويس سواريز في الخط الأمامي.

ويرجع آخر لقب حققه أتلتيكو في الدوري المحلي لعام 2014، لكن الفوز على الريال سيمنح الفريق دفعة قوية نحو إعادة اللقب لخزائنه.