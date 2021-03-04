عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر بخوض التدريبات بشكل منفرد بعد العقوبة التي تم توقيعها على اللاعب أمس.





وأعلن النادي الأهلي أمس إيقاف كهربا لمدة شهر مع توقيع غرامة مالية على اللاعب قدرها 200 ألف جنيه.





وأٌخطر كهربا بخوض التدريبات بشكل منفرد حيث تغيب اللاعب في مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الخميس استعدادا لمباراة فيتا كلوب المقبلة.





ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.





ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط جمعهم من الفوز في مباراة والخسارة في مثلها.





ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل ومصالحة جماهيره بعد الخسارة في مباراة الجولة الماضية أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد.



