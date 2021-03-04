وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر لـ "لفجر": هناك إقبال من المواطنين على تلقى لقاح كورونا.. ويؤكد: اللقاح أمن تماماً (فيديو)

قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تم منذ قليل بدء تلقى أهالى البحر الأحمر لقاح كورونا الذين تقدموا عبر الموقع الالكتروني الرسمى لوزارة الصحة والسكان المخصص لتسجيل المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص ل "لفجر"، أن هناك تجهيزات على أعلى مستوى، لاستقبال المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح، من الأمراض المزمنة وكبار السن كمرحلة أولى، لمن قاموا بالتسجيل عبر الموقع المخصص من قبل الوزارة، طبقًا لخطة وزارة الصحة والسكان، موضحًا أن هناك تنسيق كامل فى إستقبال المواطنين.





وطالب وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أهالى المحافظة، بضرورة الإسراع في تسجيل بياناتهم على الموقع المخصص لتلقى اللقاح، مشيرًا إلى أن اللقاح أمن تمامًا، وتم تلقيح الاطقم الطبية من قبل.



كانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، إنه سيتم البدء في أعمال تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في الساعة الثالثة عصرا اليوم حتى الساعة التاسعة مساء.



وقال وكيل وزارة الصحة والسكان، أن أعمال التطعيم سوف تتم بالوحدة الصحية بالأحياء لكونها وحدة صحية حديثة ومجهزة وبها أماكن للانتظار وكذلك مجهزة لذلك والتي تقع شمال مدينة الغردقة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في بيان له، أن سيتم تطعيم من قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كرونا مجانا تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بالبدء بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.



وتابع وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمجان بشكل متصل دون انقطاع حتى في أيام الجمعة والإجازات الرسمية وذلك من الساعة 3 مساء حتى الساعة 9 مساء بمركز لقاح كرونا بالوحدة الصحية بالأحياء.



كما أشار إلى أن سيتم البدء بتطعيم المواطنين ممن قاموا بتسجيل رغبتهم في تلقى اللقاح على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كرونا من كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام ونقص المناعة، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب، وذلك سيتم تحديده تلقائيا بناء على ما يتم إدخاله بواسطة المواطنين المسجلين على موقع الوزارة.