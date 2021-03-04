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الكويت تفرض حظر تجول لمدة شهر اعتبارا من الأحد

الخميس 04/مارس/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت الحكومة الكويتية عن فرض حظر تجوّل لمدة شهر من الساعة 5 مساء إلى الساعة 5 صباحًا اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وكانت سجلت الكويت 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 194781 حالةً، في حين سُجِّل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع الحالات المسجلة 1097 وفاةً.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 162 ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11488 حالةً.

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