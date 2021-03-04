كواليس جلسة نجمي الزمالك مع فرجاني ساسي

كشف مصدر مسئول نادي الزمالك، كواليس جلسة يامن بن ذكري ووسام العابدي ثنائي الفريق السابقان، مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق أثناء زيارتهم لبعثة النادي في فندق الإقامة بتونس.









وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : يامن بن ذكري ووسام العابدي طلبوا من عبد الحليم علي مدير الكرة، الجلوس مع فرجاني ساسي للحديث معه عن بعض الامور اهمها تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.









وأضاف : بالفعل عقد الثنائي جلسة مع فرجاني ساسي قبل تناول الفريق وجبة الغداء، ولكن عبد الحليم علي رفض الحديث عن أي أمور تخص تجديد التعاقد، بسبب تركيز اللاعب في مباراة الترجي التونسي.









وواصل : عبد الحليم علي وافق على عقدهم جلسة مع فرجاني دون الحديث عن أي أمور تخص تجديد تعاقد اللاعب، خوفاً من تشتيت اللاعب.









ويلتقي الفريق الأول بالنادي مع الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



