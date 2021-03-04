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"سعود الطبية" تطلق حملة لقاح "كوفيد - 19" للمرضى بمنازلهم

الخميس 04/مارس/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أطلقت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في إدارة الرعاية الصحية المنزلية حملة تطعيم للمرضى المسجلين بالبرنامج، بلقاح كورونا "كوفيد-19" في منازلهم؛ لوقاية هؤلاء المرضى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وأوضح مدير الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة الدكتور غسان وطفة أن الحملة تستهدف جميع المرضى المسجلين والمؤهلين لأخذ التطعيم، وتقوم فرق إدارة الرعاية المنزلية بالتواصل مع ما يقارب 800 مريض من المرضى المسجلين في برنامج الرعاية المنزلية خلال الفترة القادمة.

ونوه الدكتور غسان بأن هذه الحملة تحظى بدعم من المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي لتطعيم مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين ومرافقيهم، وبدعم من وزارة الصحة ممثلة بتجمع الرياض الصحي الأول.


وأشاد بالجهود التي تبذلها الفرق المشرفة على حملة التطعيم مع مراعاة إجراءات السلامة، عادًا حملة التطعيم خطوة مهمة في مسيرة توسيع القدرات الخاصة بتطعيم وتحصين السكان، وأن استهداف المرضى والأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز حمايتهم جميعًا وتحصينهم ضد المرض، خصوصًا أن مرضى الرعاية الصحية المنزلية من الفئات الأكثر خطورة من المعاناة من المرض، كما يعانون من صعوبات الوصول إلى مراكز التطعيم نتيجة أوضاعهم الصحية.

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مدينة الملك سعود حمله التطعيم الملك سعود

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