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وزيرة التضامن تطلق قافلة "كساء وغذاء" في بني سويف

الخميس 04/مارس/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، قافلة كساء وغذاء لاسر بلا مأوي مقدمة من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ومؤسسة الحياة.

وتضم القافلة التي أطلقتها وزيرة التضامن الإجتماعي خلال زيارتها لمحافظة بني سويف بحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، ورجل الاعمال محمد الامين مؤسس مؤسسة المستقبل الأمين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، 400 كيلو لحوم، و200 كرتونة تموينية، و200 بطانية، و200 عباءة فاخرة، و200 قطعة ملابس أطفال، حيث سيتم توزيعهم علي أطفال وبنات مؤسسة الدفاع الاجتماعي، ودار الرعاية الاجتماعية ببني سويف، وكبار بلامأوي رجال وسيدات علي مستوي الجمهورية.

ووجهت وزيرة التضامن الإجتماعي الشكر لمحافظ بني سويف وأعضاء مجلس النواب علي حسن الإستقبال، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستثمر جهودها وأنشطتها في كل المحافظات وتتبني رؤية تنموية، مضيفة أن هناك توجيهات مستمرة من قبل القيادة السياسية لخدمة كل الافراد في كل المحافظات والقري والنجوع.

وأضافت نيفين القباج أن كل مبادرات وأنشطة الوزارة تهدف لخدمة المجتمع، مشيرة الي ان الوزارة لا تعمل فقط علي الفئات الاولي بالرعاية ولكن تعمل علي جميع فئات المجتمع، خاصة أن الحكومة تعمل علي تنمية الانسان المصري والحفاظ علي كرامته، مشددة علي أن تسليم الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات الخاصة تهدف لدمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل، خاصة ان الوزارة تعمل علي إعلاء قيمة العمل وتشجيع الاسر علي العمل والانتاج.

وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه يتم التوسع في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، متعهدة ببحث اي تظلم للأسر في البرنامج، مشيرة في الوقت ذاته إلى ان الوزارة تعمل علي ميكنة كافة انشطتها، كما انه بحلول عام ٢٠٢١ سيتم ميكنة جميع الوحدات الاجتماعية علي مستوي محافظات الجمهورية.

وشددت نيفين القباج علي أن الوزارة لن تسمح بوجود أطفال مصر في الشارع بلا مأوي، حيث تكثف الوزارة جهودها في هذا الإطار.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد هانيء محافظ بني سويف أن وزيرة التضامن الإجتماعي لا تتأخر في أي دعم تطلبه المحافظة أو محافظات الجمهورية المختلفة.

وأضاف ان هناك جهودا كبيرا تبذلها مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة بني سويف، مشيدا كذلك بدور مؤسسة المستقبل الأمين وافتتاح دار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات بلا مأوي، ووضع حجر الاساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة والذي يقام علي مساحة ٣٥٠٠ متر،ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوي، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الاطفال الأيتام معلومي وكريمي النسب والاطفال بلامأوي، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية، وقاعة متعددة الاغراض.

ورافق وزيرة التضامن الإجتماعي خلال الزيارة الدكتورة راندا رزق مستشار وزيرة التضامن للمسئولية المجتمعية والدعم الفني، ومني الشبراوي رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومحمود شعبان مدير الادارة العامة للاسرة والطفولة، ومحمد مظلوم مدير الادارة العامة للدفاع الاجتماعي.

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