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من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)

الخميس 04/مارس/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أطلقت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، حملتها لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بلقاح كورونا، من مركز صحة القطامية بالقاهرة، ممن سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مركز صحة القطامية.


وقال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، ان المواطنين الذي تم تطعيمهم اليوم هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ممن وصلت إليهم رسالة نصية على الهاتف المحمول أو واتساب، وتم إبلاغهم بشكل رسمى، للتوجه إلى المستشفى، وموعد التطعيم.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى، أن الموقع الإلكترونى ما زال مفتوحا، وسيظل مفتوحا أمام جميع المواطنين، حيث سجل حتى الآن، نحو 157 ألف مواطن.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة: المستشفيات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، مشيرا إلى وجود أماكن ومراكز مجهزة، لاستقبالهم وفرق طبية لإرشادهم منذ دخول المستشفيات وحتى التطعيم بأول جرعة، وإبلاغهم بموعد الجرعة الثانية للقاح، وكيفية المتابعة اليومية على مدار 21 يوما، حيث إن التطعيم على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

وقد تم تطعيم المصابين بأمراض مزمنة مثل "الفشل الكلوي والسكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض الصدرية"، ثم مرضى نقص المناعة والأورام وكبار السن، وهي الفئات التي لديها عوامل خطورة مرتفعة حال الإصابة بمرض"كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، من بين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة.
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)
من داخل مركز صحة القطامية.. تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة (صور)

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