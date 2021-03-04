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تأجيل أولى جلسات محاكمة فتاة "تيك توك" ريناد عماد في تحريضها على ممارسة الدعارة

الخميس 04/مارس/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولي جلسات محاكمة فتاة "تيك توك" ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.. لجلسة 18 مارس الجاري، للاطلاع.

وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة "منة الله" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء العام، فضلًا عن فيديوهات جنسية لها.

وطالبت المتهمة خلال التحقيقات بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع لهن المال من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم باستقطاب الفتيات وتتسببت في حبسهن.

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