'الإعلاميين' تنعى اللواء كمال عامر: فقدنا رجلًا من أبرز رجالات الدولة المصرية

نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية اليوم إثر اصابتة بفيروس كورونا.





وقال نقيب الإعلاميين في بيان له: "فقدنا رجلًا من أبرز رجالات القوات المسلحة، تتلمذ على يدية الكثير من قيادات قواتنا المسلحة والدولة المصرية؛ حيث قدم الكثير للوطن وتحمل المسؤولية عسكريًا وبرلمانيًا، وعُرف عنه بالانضباط والجدية في العمل وحسن الخلق".



