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'الإعلاميين' تنعى اللواء كمال عامر: فقدنا رجلًا من أبرز رجالات الدولة المصرية

الخميس 04/مارس/2021 - 05:46 م
اللواء كمال عامر
اللواء كمال عامر
ميسون أبو الحسن
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نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية اليوم إثر اصابتة بفيروس كورونا.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له: "فقدنا رجلًا من أبرز رجالات القوات المسلحة، تتلمذ على يدية الكثير من قيادات قواتنا المسلحة والدولة المصرية؛ حيث قدم الكثير للوطن وتحمل المسؤولية عسكريًا وبرلمانيًا، وعُرف عنه بالانضباط والجدية في العمل وحسن الخلق".

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين، المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسُلوان.

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