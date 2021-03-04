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وزيرة التضامن تسلم 16 دراجة بخارية لذوى القدرات في بني سويف (صور)

الخميس 04/مارس/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتسليم 16 دراجة بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة، بدعم من مؤسسة مستقبل الأمين، وتسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة من جمعية الشابات المسلمات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمحافظ بني سويف وأعضاء مجلس النواب علي حسن الاستقبال، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الإجتماعي تستثمر جهودها وأنشطتها في كل المحافظات وتتبني رؤية تنموية، مضيفة أن هناك توجيهات مستمرة من قبل القيادة السياسية لخدمة كل الافراد في كل المحافظات والقري والنجوع.

وأضافت نيفين القباج أن كل مبادرات وأنشطة الوزارة تهدف لخدمة المجتمع، مشيرة الي ان الوزارة لا تعمل فقط علي الفئات الاولي بالرعاية ولكن تعمل علي جميع فئات المجتمع، خاصة أن الحكومة تعمل علي تنمية الانسان المصري والحفاظ علي كرامته، مشددة علي أن تسليم الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات الخاصة تهدف لدمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل، خاصة ان الوزارة تعمل علي إعلاء قيمة العمل وتشجيع الاسر علي العمل والانتاج.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد هانيء محافظ بني سويف أن وزيرة التضامن الإجتماعي لا تتأخر في أي دعم تطلبه المحافظة أو محافظات الجمهورية المختلفة.

وأضاف ان هناك جهودا كبيرا تبذلها مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة بني سويف، مشيدا كذلك بدور مؤسسة المستقبل الأمين وافتتاح دار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات بلا مأوي، ووضع حجر الاساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة والذي يقام علي مساحة ٣٥٠٠ متر،ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوي، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الاطفال الأيتام معلومي وكريمي النسب والاطفال بلامأوي، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية، وقاعة متعددة الاغراض.

ورافق وزيرة التضامن الإجتماعي خلال الزيارة الدكتورة راندا رزق مستشار وزيرة التضامن للمسئولية المجتمعية والدعم الفني، ومني الشبراوي رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومحمود شعبان مدير الادارة العامة للاسرة والطفولة، ومحمد مظلوم مدير الادارة العامة للدفاع الاجتماعي.
وزيرة التضامن تسلم 16 دراجة بخارية لذوى القدرات في بني سويف (صور)
وزيرة التضامن تسلم 16 دراجة بخارية لذوى القدرات في بني سويف (صور)
وزيرة التضامن تسلم 16 دراجة بخارية لذوى القدرات في بني سويف (صور)
وزيرة التضامن تسلم 16 دراجة بخارية لذوى القدرات في بني سويف (صور)
وزيرة التضامن تسلم 16 دراجة بخارية لذوى القدرات في بني سويف (صور)
وزيرة التضامن تسلم 16 دراجة بخارية لذوى القدرات في بني سويف (صور)
وزيرة التضامن تسلم 16 دراجة بخارية لذوى القدرات في بني سويف (صور)
وزيرة التضامن تسلم 16 دراجة بخارية لذوى القدرات في بني سويف (صور)
وزيرة التضامن تسلم 16 دراجة بخارية لذوى القدرات في بني سويف (صور)
وزيرة التضامن تسلم 16 دراجة بخارية لذوى القدرات في بني سويف (صور)

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