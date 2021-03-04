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وزير الداخلية يكرم عددا من أسر الشهداء والمصابين

الخميس 04/مارس/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التى يبذلها أعضاء هيئة الشرطة على مستوى الجمهورية، موضحا أن تكريم نماذج من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة يُعد تكريمًا لكافة أعضاء هيئة الشرطة.

جاء ذلك خلال الإحتفال الذى أقامته وزارة الداخلية اليوم الخميس الموافق 4 مارس بمجمع إحتفالات الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتكريم تلك النماذج، وحضر الإحتفال عدد من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.

وخلال الإحتفال قام وزير الداخلية بتسليم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين الأوسمة والأنواط التى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على منحها لهم تقديرًا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل أمن الوطن. مؤكدًا أن الجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية وما يتحقق من نجاحات لإقرار الأمن والإستقرار، محل تقدير من الدولة وموضع إشادة على كافة المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية.

وقد أكد الوزير على حرص رجال الشرطة المصابون وإصرارهم على العودة لأداء واجبهم، مؤكدًا أن إصابتهم تمثل وسامًا إضافيًا فى تاريخ عملهم الوظيفى وما قدموه من تضحيات فى سبيل إقرار أمن البلاد، يجسد ويحقق ملحمة عطاء وفداء وأنهم مبعث فخر وإعتزاز ووسام على صدورنا جميعًا.

من جانبهم أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم لذلك التكريم، كما أكد المكرّمون شكرهم وتقديرهم لما تبذله أجهزة الوزارة المعنية فى تقديم كافة أوجه الرعاية لهم مما يُعد وبحق حافزًا لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم، ويزيدهم إيمانًا وإخلاصًا فى عملهم لخدمة الوطن وشعبه العظيم.. مؤكدين عزمهم وإصرارهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم الوطنية لإرساء دعائم الأمن والإستقرار.

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