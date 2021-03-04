الكويت: فرض حظر تجول جزئي لمدة شهر





قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في جميع أرجاء البلاد، اعتبارًا من الأحد المقبل، في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.





وفي وقت سابق، قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعًا استثنائيًا في إطار متابعته المتواصلة لبحث تقارير الجهات الحكومية بشأن مواجهة فيروس كورونا Covid-19.