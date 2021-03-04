تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس ٤ مارس بمحافظة الدقهلية ودرجات الحرارة المتوقعة

تشهد محافظة الدقهلية اليوم الخميس طقس معتدل بدرجة حرارة تصل الي ١٨ درجة مأوية وفقا للأرصاد الجوية.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الخميس الموافق ٤ مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان بدرجات الحرارة نشرته "الهيئة".



حالة الطقس نهارًا:



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.



- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

