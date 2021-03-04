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تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس ٤ مارس بمحافظة الدقهلية ودرجات الحرارة المتوقعة
الخميس 04/مارس/2021 - 05:58 م
محمد كشك
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تشهد محافظة الدقهلية اليوم الخميس طقس معتدل بدرجة حرارة تصل الي ١٨ درجة مأوية وفقا للأرصاد الجوية.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الخميس الموافق ٤ مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان بدرجات الحرارة نشرته "الهيئة".
حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الخميس الموافق ٤ مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان بدرجات الحرارة نشرته "الهيئة".
حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
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