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غرفة أبوظبي تؤكد أهمية مواصلة الزخم في علاقات التعاون الاقتصادي مع الكويت

الخميس 04/مارس/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
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أكد سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، أهمية مواصلة الزخم في علاقات التعاون الاقتصادي مع دولة الكويت الشقيقة واستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة لرواد الأعمال الكويتيين في العديد من المجالات في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال الرميثي في مقر الغرفة سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، بحضور سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والسيد عبدالله غرير القبيسي، نائب مدير عام الغرفة.

ورحّب الرميثي في بداية اللقاء بسفير الدولة لدى الكويت، مثمناً زيارته الرامية إلى تعزيز أُطر التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي والكويت، وبما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين.

وأشاد الرميثي بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات مع الأشقاء في دولة الكويت على كافة الأصعدة، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، وهو الأمر الذي يؤكد عمق العلاقات الأخوية وتكامل اقتصاد البلدين الشقيقين.

بدوره، ثمن سعادة الدكتور مطر حامد النيادي الجهود الدؤوبة التي تبذلها الغرفة سعياً إلى الارتقاء بقطاع الأعمال في دولة الإمارات عموماً وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص، من خلال رفد مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بخدمات استثنائية ذات طابع عالمي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعرب سعادته عن أمله بتكثيف وتبادل الزيارات بين غرفة أبوظبي ورجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في دولة الكويت، لتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة بما يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.

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تعاون الاقتصادي

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