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ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

الخميس 04/مارس/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن نادي ريال مدريد، مساء اليوم الخميس،  في بيان رسمي  إصابة مهاجمه ماريانو دياز، قبل المواجهة المرتقبة ضد الجار اللدود أتلتيكو مدريد  الأحد المقبل، بالجولة 26 من الليجا.

وقال النادي، خلال بيانه الرسمي على موقعه الإلكتروني:-

"بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها ماريانو دياز من قبل الجهاز الطبي، تم التأكد من تعرضه لإصابة عضلية في الساق اليسرى، وعودته تعتمد على مدى تعافيه".

وضربت الإصابات فريق الميرنجي في الفترة الأخيرة، ومع عدم جاهزية الفرنسي كريم بنزيما وإمكانية غيابه عن الديربي، سيكون المدير الفني زين الدين زيدان في ورطة حقيقية بعد إصابة دياز.

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