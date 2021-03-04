مصر تطالب بوقف الاحتلال التركي في سوريا وليبيا (فيديو)

التواجد التركي في الأراضي السورية والليبية بمثابة احتلال، هذا ما أكده سامح شكري وزير الخارجية المصري، مطالبا القوات التركية بالخروج من سوريا وليبيا، واصفا تواجدها هناك بـ"الاحتلال التركي".

وخلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية، شكري أوضح أن استيعاب المعارضة الوطنية السورية من شأنه تخفيف حدة النزاع، مطالبا بخروج جميع القوات الأجنبية من جميع الأراضي السورية من أجل إفساح الطريق للحل السياسي بالسير قدما، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

وشدد شكري على صعوبة تحقيق الاستقرار دون إنهاء التداخلات الخارجية في ليبيا، مع ضرورة استمرار احترام وقف إطلاق النار.

وطالب شكري بالعمل الدؤوب لدحض التنظيمات الإرهابية التي تهدد جميع أرجاء المنطقة.‏