طبيب الأهلي يوصي موسيماني بعدم التعجل في مشاركة هذا اللاعب





نصح أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بعدم التعجل في مسألة عودة الدولي التونسي علي معلول للمشاركة في التدريبات الجماعية لحين إكتمال شفائه.





واستبعد ابوعبلة قدرة علي معلول على المشاركة في مباراة فيتا كلوب الكونجولي المقرر لها السبت القادم لحساب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.





في الوقت الذي قطع فيه علي معلول شوط كبير في تنفيذ البرنامج التأهيلي من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.



