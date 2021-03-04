ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

تنفرد بوابة "الفجر" بنشر مستندات حصلت عليها تثبت تزوير "صلاح عبدالله" المعروف بـ"طبيب النسا والتوليد في الصف المزيف" للشهادات العلمية الخاصة بمزاولة المهنة.



وحصلت "الفجر" على شهادة جامعية مزيفة تدعي حصول المتهم على درجة البكالريوس في الطب والجراحة من جامعة المنوفية، وشهادة مزيفة أخرى تدعي اجتيازة لفترة الخدمة كطبيب امتياز، إضافة إلى شهادة تثبت أن التوقيعات على ملف الطبيب المزيف غير سليمة وأنه ليس عضوا في نقابة الأطباء، إضافة إلى شهادة أخرى تدعي حصوله على بكالريوس علوم من جامعة جنوب الودي -فرع قنا- في تخصص الكيمياء والنباتات.



كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قد تداولوا منشورا حول هذا الطبيب المزيف.



ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله، ووجه اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة.



وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وأن البداية تعود إلى افتتاح المشكو في حقه عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى مركز الصف منذ عام لكنه سرعان ما تركها بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأنه كان يزاول نشاطه بشكل عادي بمنطقة حلوان بالاشتراك مع طبيبة أخرى.



بالعرض على اللواء علاء سليم مدير الأمن العام، وجه بسرعة ضبط المتهمين. وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد العشري ومعاونه الرائد أحمد ماهر من ضبط المتهم الرئيسي ومساعدته "طبيبة" في أكمنة أعدت لهما بحلوان بالتنسيق مع أمن القاهرة.



وجرى اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

