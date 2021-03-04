Advertisements

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

الخميس 04/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
تنفرد بوابة "الفجر" بنشر مستندات حصلت عليها تثبت تزوير "صلاح عبدالله" المعروف بـ"طبيب النسا والتوليد في الصف المزيف" للشهادات العلمية الخاصة بمزاولة المهنة.

وحصلت "الفجر" على شهادة جامعية مزيفة تدعي حصول المتهم على درجة البكالريوس في الطب والجراحة من جامعة المنوفية، وشهادة مزيفة أخرى تدعي اجتيازة لفترة الخدمة كطبيب امتياز، إضافة إلى شهادة تثبت أن التوقيعات على ملف الطبيب المزيف غير سليمة وأنه ليس عضوا في نقابة الأطباء، إضافة إلى شهادة أخرى تدعي حصوله على بكالريوس علوم من جامعة جنوب الودي -فرع قنا- في تخصص الكيمياء والنباتات.

كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قد تداولوا منشورا حول هذا الطبيب المزيف.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله، ووجه اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وأن البداية تعود إلى افتتاح المشكو في حقه عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى مركز الصف منذ عام لكنه سرعان ما تركها بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأنه كان يزاول نشاطه بشكل عادي بمنطقة حلوان بالاشتراك مع طبيبة أخرى.

بالعرض على اللواء علاء سليم مدير الأمن العام، وجه بسرعة ضبط المتهمين. وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد العشري ومعاونه الرائد أحمد ماهر من ضبط المتهم الرئيسي ومساعدته "طبيبة" في أكمنة أعدت لهما بحلوان بالتنسيق مع أمن القاهرة.

وجرى اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)
ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى

منذ ساعتين

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ نصف ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 7 ساعات

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

سما المصري لمرتضي منصور بعد التصالح "مش هغلط فيك تاني"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

05:43 م

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

06:01 م

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات