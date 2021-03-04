حوار - مدير جهاز كرة اليد بالزمالك يكشف عن رأيه في حل مجلس «مرتضي منصور» والأقرب لحسم لقب الدوري.. والفرق بين الأهلي والزمالك (فيديو)

يعد كابتن حمادة عبد الباري مدير جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، واحد من أهم العناصر الإدارية البارزة في القلعة البيضاء، ومايسترو فرقة كرة اليد، حيث شارك في وضع خطط لتطوير اللعبة، ونهض بالفرقة إلى مستوي إحترافي جعلها تحتل مكانة الصدارة بين الأندية الرياضية.





وكان لموقع " الفجر الرياضي " حوارًا مطولًا معه، كشف فيه عن بطل الدوري هذا الموسم، ورأيه في حل لجنة المستشار مرتضي منصور، والمنافسة بين الأهلي والزمالك، وتطرق للحديث عن مشاركة المنتخب في مونديال العالم.





- بدأت حياتك الرياضية بلعب كرة القدم، فلماذا توقفت عنها؟





لم تكن رغبتي، ولكن والدتي هي من أردات ذلك، وطالبتني باعتزل كورة القدم، وذلك عقب وفاة والدي، احببت كورة القدم كثيرًا، ويذكر إن الدورات الرمضانية قديمًا كانت أقوي من الدوري العام المصري حاليًا، بالرغم من تشجيع والدي لي على لعب كورة القدم ومتابعته لعبي في نادي الزمالك وانتقالي عقب ذلك لنادي طلعت حرب لاقترابه من مسكني بالكيت كات، مبني تراث و اجتماعي عظيم، وكان من أفضل الملاعب الموجودة في تلك الفترة، لكن والدتي لم ترغب في إستمراري ولذلك اعتزلت كورة القدم، ومن ثم إلتحقت بكلية التجارة.









- ما يميز كرة اليد في نادي الزمالك عن باقي الأندية؟





كرة اليد عائلة وأسرة واحدة حتي الأجيال المعتزلة معنا إلى الأن، نادي الزمالك اخرج قمم في جميع مجالات الحياة، يكفي أن يكون الوزراء زملكاويين، دكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء كان لاعب كرة يد بمنتخب الناشئين، وكابتن حسن صقر وزير الشباب والرياضة الأسبق، ودكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة من نادي الزمالك، قمة الرياضة بمصر دكتور كمال درويش أول عميد مصري يظل في منصبة للكلية ١٦ عام، وكذلك يوجد العديد من رجال الأعمال مثل كابتن حسين لبيب كابتن خالد فتحي و كابتن مؤمن صفي، وكابتن عمرو صلاح، فجميعهم كانوا موجودين داخل أسرة نادي الزمالك، فحين وجود أي أزمة يجتمعون جميعا لحلها، ولا ننسي البشمهندس هشام نصر، جميع لاعبي الهند بول أسرة واحدة.









- من وجهة نظرك أفضل جيل لعب كرة يد في مصر؟





يوجد جيلين وهما جيل حسن صقر وحسين لبيب ومدحت البلطاجي، وهشام نصر، وخالد فتحي، والبوهي، وجميعهم كان من لاعبي المنتخب.





والجيل الثاني جيل كابتن حسن يسري وأحمد الأحمر، حسين ذكي، الروبي ، أيمن صلاح، حسام غريب، عز مطراوي، وأسامة جمعة حارس مرمي.





- ما رأيك في الأكاديميات الموجودة حاليًا لتدريب النشئ علي لعب كرة اليد؟





جميع الأكاديميات الموجودة حاليا نصب واحتيال، تهدف للمادة، فأولياء الأمور يعتقدون أن ابنهم سيصبح محمد صلاح أو أحمد الأحمر، وقديمًا كان يتم لعب كورة القدم بالشوارع، ويتم انتقاء العناصر الماهرة من الشارع، إما حاليا لا يوجد كاشفين، ولذلك أحرف لاعيبه تأتي من الأرياف حاليا.









- حدثنا عن أزمات لا يمكن نسيانها مع فريق كرة اليد بنادي الزمالك؟





كانت الأمور سيئة ماديًا خلال فترة ٢٠١٣/٢٠١٤ عقب ثورة يناير، وغادر ١٩ لاعب الفرقة مرة واحدة، جميع الأسماء الكبيرة غادرت، اخذت عل عاتقي الفرقة، بالرغم من مغادرتهم إلا انني اعطيتهم كامل مستحقاتهم المالية، استمريت مع فرقة نادي الزمالك الدرجة الأولي مرتبطة مع الفريق المرتبط، وتعطيهم ١٤ نقطة، طالبت مع دكتور خالد حمود رئيس الاتحاد، بعدم لعبي مرتبط و لعب الدرجة الأولي بفريق المرتبط كاستثناء خاص لنادي الزمالك فوافق ولكن بشرط خصم١٤ نقطة، في العام التالي حصدنا ٤ بطولات وهم دوري و كأس وسوبر أفريقي، بطولة أفريقيا دوري، ومن ثم اشتراكنا كاس عام، والأمر هنا يعود للانتماء لنادي الزمالك، فلا يوجد مدرب ترأس فريق الزمالك إلا وحقق معها دوري أو كأس أو بطولة، لأن الفرقة "قماشتها جيدة"، وتوجد عناصر تساعده على ذلك.









- رأيك في حل لجنة المستشار مرتضي منصور؟





جميع رؤساء نادي الزمالك قامت بفعل ما يلزم له، والمستشار ممدوح عباس فهو زملكاوي أصيل وقديم ودكتور كمال درويش قام بفعل رائع، وأخذ نادي الزمالك في وقتها ٤٠٠٠ بطولة، وكان نادي الزمالك رقم ١ في العالم، وبالفعل قام المستشار مرتضي منصور بتغيير العديد من الأشياء بالنادي، واقام العديد من الإنشاءات والصالات، و١٧ حمام سباحة، ولكن قرار اللجنة والفصل فيه يعود للقضاء، والله يوفق الجميع لصالح نادي الزمالك، ويجب الأخذ في الاعتبار أن المستشار اللواء عماد عبد العزيز رجل ديمقراطي جدا ، فهو ديمقراطي المناقشة ديكتاتوري القرار، ويدافع عن القرار الذي تم التوصل له بعد المناقشة، ومشكلة النادي حاليا مادية، ولكنه هي لجنة رائعة و صريحة للغاية، وأتمني ان تصل جميع اللجان والأجيال السابقة والحالية إلى نقطة تفاهم وإنهاء أي خلافات لصالح نادي الزمالك.









- من الأقرب للدوري هذا الموسم؟





إن شاء الله الزمالك، فبعض الجماهير رأت أن فريق الزمالك وكذلك الأهلي لم يلعبا بالشكل المعتاد لهم، وذلك لمرورهما بفترة إجهاد، وعدم أخذ فترة إستراحة.





وتابع، يوجد علي الساحة حاليا بعض الفرق القوية مثل سبورتينج وسموحة، و لكن المباريات هي الفيصل لأن الخبرة تفرق.









- كيف أثر انتشار فيروس "كورونا" على كرة اليد؟





اثر فيروس كورونا علي جميع مناحي الحياة وليس في مصر فقط ولكن في جميع إنحاء العالم، ويكفي أن دخل الجميع انخفض، ولذلك بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذ يشعر بشعبه جيدا، بعدم سن قوانين تخصم من دخل المواطن حاليا، نحن معك في أي شئ لأنك هدية من الله، ولكن بلاش قوانين الضرائب علي الدخل حاليا وتأجيلها لما بعد فيروس كورونا، ومصر هي أكبر دولة في العالم تعاملت بشكل صحيح مع فيروس كورونا، ولا يمكن أن تقوم اي دولة بنهضة عمرانية مثل التي تحدث في مصر حاليا ، واختتم "والله العظيم ربنا بعتلنا السيسي".









- ماذا كان ينقص المنتخب للفوز ببطل العالم؟





كان ينقص المنتخب فترة إعداد، المنتخب اخذ فترة راحة محلية ولم يلعب مباريات دولية، في الخارج مع فرق أخري بسبب فيروس كورونا، وبالرغم من ذلك يحسب للمدرب الأجنبي ولكابتن ماجد أبو المجد المدرب العام لمنتخب مصر.









- هل تسيطر علي المنتخب رهبة أثناء اللعب إمام الفرق الأوروبية كما يعتقد البعض ؟





القصة تكمن في التوفيق وعدم التوفيق، وليس خوف إطلاقًا، كان يمكن التغلب على فريق الدنمارك مرتين، ولكن لم يحدث بسبب أخطاء ساذجة، يمكن ان تكون عدم خبرة، أو بسبب الحكام متحملين علينا، مثلا كرة إبراهيم المصري لم يستحق الطرد ولكن مجرد فاول، لكنهم اعتبروها تعطيل للوقت وتعادلنا مع الدنمارك، وكيف يمكن أن يكون هناك خوف ونحن نلعب مع بطل العالم مباراة عظيمة، أما مباراة السويد كان الحكام هم السبب في عدم الفوز.









- هل يمكن أن يحصد المنتخب مركز أعلى أثناء مشاركته القادمة في المونديال ؟





إن شاء الله لو تم لعب الأولمبيات هذة المرة، سنحصد مركز جيد، ونحن ننافس على ميدالية.









- هل لعبت السوشيال ميديا دور في الترويج للمنتخب؟





نعم، لعبت دور مهم و صراحة كابتن خالد خيري مذيع المباراة أعطي لها زخم وانتعاش عظيم، فهو مدرك ويعطي معلومات قيمة جدا عن الفرق أيا كانت عربية أو أجنبية، وكذلك الألقاب التي يطلقها علي اللاعبيين.









- الفرق بين إدارة النادي الأهلي ونادي الزمالك بالنسبة لكرة القدم؟





النادي الأهلي له سياسة ذات أمد طويل وحتي عند تغيير الرؤساء يضيف بعض النقاط البسيطة أو يغيرها ولكن يسير على مجمل السياسة الموضوعة، ولكن نادي الزمالك كتاب مفتوح، يعلم أي فرد ما يدور بداخله، لأنه نادي شعبي قريب من الجماهير، حتي في الأندية الأجنبية اشجع ريال مدريد لأرتداءه زي أبيض مثل الزمالك، وهي فرقة ملكية، والزمالك أفضل فرقة تلعب كرة قدم في مصر بعيدًا عن النتائج.









- هل يمكن أن تصبح كرة اليد لعبة شعبية أولي مثل كورة القدم، وماذا ينقصها؟





لا يمكن أن تصبح كورة اليد مثل كرة القدم في مصر، كويس أوي أنها رقم 2، كرة القدم في مكانة مميزة في مصر، فكرة اليد والطائرة وغيرهم، لا يعودوا على الأندية بدخل مادي، لكن كرة القدم فيها بيع وشراء للاعبين وهو ما يعود بالنفع على الأندية.









- ما هي رسالتك إلي جمهور كرة اليد ؟





بحبكم جدًا، لأنكم فاهمين "هاند بول"، جميع الفرق عند لعب ناديهم يتواجدون في المدرج وبيحبوا اللعبة.