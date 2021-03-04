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"التموين" تتعاقد على 18 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه
الخميس 04/مارس/2021 - 06:14 م
أحمد الشيخ
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينيه التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقدها على 18 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه. واكدت الهيئة أن عمليات التسليم ستتم فى الفترة من10 إلى 30 أبريل 2021، يأتى ذلك فى إطار تعزيز الاحتياطي الاستراتيجى من السلع الغذائية وخاصة الزيت.
وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينيه إلى أن التعاقدات على زيوت الطعام مستمرة لتعزيز الاستراتيجي من تلك السلعه الهامة.
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