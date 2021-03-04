شاهد.. أول سيدة تلقت لقاح كورونا بالبحر الأحمر .. وتشكر القيادة السياسية حرصها على صحة المواطن (فيديو وصور)

انفردت بوابة الفجر الإخبارية بالبحر الأحمر، على توثيق تلقى أول سيدة بمحافظة البحر الأحمر، لقاح كورونا، من الذين سجلوا أسماءهم على موقع الوزارة لتلقى اللقاح، ضمن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وتدع السيدة لويس زاهر ارطين بلامون، وتبلغ من العمر

68 عامًا، وقامت بإتباع جميع الخطوات، قبل تلقى اللقاح، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة داخل الوحدة الصحية بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، والمخصصة لتلقى لقاح كورونا.



وقالت لويس زاهر، أنها بمجرد إعلان وزارة الصحة، ببدء تلقى طلبات راغبى تلقى لقاح كورونا، قمت بتسجيل أسمى، مشيرا إلى أننا واثقين في قياتدنا السياسية والتي دائمًا حريصة على الحافظ على صحة المواطن.



وناشدت السيدة جميع الشعب المصري بصفة عامة والبحر الأحمر بصفة خاصة، التسجيل على الموقع حتى نتمكن من القضاء على هذا الفيروس اللعين.



كان شهد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، عصر

اليوم الخميس، بدء تلقى أهالى البحر الأحمر لقاح كورونا الذين تقدموا عبر الموقع الالكتروني الرسمى لوزارة الصحة والسكان المخصص لتسجيل المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح.



وأكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أن هناك تجهيزات على أعلى مستوى، لاستقبال المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح، من الأمراض المزمنة وكبار السن كمرحلة أولى طبقًا لخطة وزارة الصحة والسكان، موضحًا أن هناك تنسيق كامل فى إستقبال المواطنين.





كان أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، بمحافظة البحر الأحمر، إنه سيتم البدء في أعمال تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في الساعة الثالثة عصرا اليوم حتى الساعة التاسعة مساء.



وقال وكيل وزارة الصحة والسكان، أن أعمال التطعيم سوف تتم بالوحدة الصحية بالأحياء لكونها وحدة صحية حديثة ومجهزة وبها أماكن للانتظار وكذلك مجهزة لذلك والتي تقع شمال مدينة الغردقة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في بيان له، أن سيتم تطعيم من قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كرونا مجانا تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بالبدء بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.



وتابع وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمجان بشكل متصل دون انقطاع حتى في أيام الجمعة والإجازات الرسمية وذلك من الساعة 3 مساء حتى الساعة 9 مساء بمركز لقاح كرونا بالوحدة الصحية بالأحياء.



كما أشار إلى أن سيتم البدء بتطعيم المواطنين ممن قاموا بتسجيل رغبتهم في تلقى اللقاح على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كرونا من كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام ونقص المناعة، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب، وذلك سيتم تحديده تلقائيا بناء على ما يتم إدخاله بواسطة المواطنين المسجلين على موقع الوزارة.