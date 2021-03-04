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قاسم يكشف تفاصيل إقامة فريق الزمالك في تونس

الخميس 04/مارس/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن كل أمور البعثة تسير بشكل جيد قبل مواجهة الترجي التونسي.

وقال قاسم: إن جميع أفراد البعثة في قمة التركيز، لتقديم أفضل أداء أمام الترجي، وحصد النقاط الثلاث، والأحاديث بين اللاعبين لا تنقطع.

وواصل : لاعبو الزمالك يقدرون قيمة النادي ومدى أهمية اللقاء، ونتمنى التوفيق للفريق لتحقيق الانتصار واعتلاء قمة المجموعة.

واختتم: إدارة النادي تدعم بعثة الفريق وتثق في إمكانيات وقدرات اللاعبين لتقديم أفضل أداء أمام الترجي، والعودة من تونس بنتيجة إيجابية لإسعاد جماهير الزمالك.

ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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