قاسم يكشف تفاصيل إقامة فريق الزمالك في تونس

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن كل أمور البعثة تسير بشكل جيد قبل مواجهة الترجي التونسي.





وقال قاسم: إن جميع أفراد البعثة في قمة التركيز، لتقديم أفضل أداء أمام الترجي، وحصد النقاط الثلاث، والأحاديث بين اللاعبين لا تنقطع.





وواصل : لاعبو الزمالك يقدرون قيمة النادي ومدى أهمية اللقاء، ونتمنى التوفيق للفريق لتحقيق الانتصار واعتلاء قمة المجموعة.





واختتم: إدارة النادي تدعم بعثة الفريق وتثق في إمكانيات وقدرات اللاعبين لتقديم أفضل أداء أمام الترجي، والعودة من تونس بنتيجة إيجابية لإسعاد جماهير الزمالك.



