Advertisements

"كلبش".. برنامج جديد للإعلامي حسن محفوظ على قناة "الشمس"

الخميس 04/مارس/2021 - 06:18 م
حسن محفوظ
حسن محفوظ
الفجر الفنى
Advertisements

يستعد الإعلامي المتميز حسن محفوظ لتقديم برنامجه الجديد "كلبش" على قناة الشمس الفضائية، التى تنطلق الجمعة، فى أقوى بث فضائى لتنافس كبريات الفضائيات فى مصر والشرق الأوسط.

 

وتضم قناة الشمس نخبة متميزة وكوكبة رائعة من كبار النجوم والإعلاميين تحت قيادة الإعلامية القديرة الأستاذة سميرة الدغيدى وبإشراف الكاتب الصحفى الكبير مجدي الجلاد، ويتوقع كبار النقاد والمحللين انطلاقه مدوية لهذه القناة الواعدة التى جمعت كل الإمكانيات والآليات التى تجعلها على قمة هرم النجاح فى الفترة المقبلة.

 

يذكر أن حسن محفوظ يمتلك خبرات هائلة فى تقديم البرامج الأمنية والشرطية، حيث سبق له تقديم برنامجه الشهير "أمن مصر" على قناة المحور، وكذلك قدم العديد من البرامج التى تهتم بالنواحي الأمنية فى مصر ويتمتع بحس وطنى هائل وقدرات خاصة فى التقديم بمثل هذه البرامج مما جعله يحقق نجاحات مذهلة فى السنوات الماضية.

 

ويأمل أن يكون برنامج "كلبش" على قناة "الشمس" امتدادا مميزا لهذه السلسلة من البرامج ويكلل نجاحاته السابقة ، ويواصل إبداعاته فى هذا المجال.

 

وتتمنى بوابة "الفجر"  كل التوفيق والنجاح والسداد للإعلامي حسن محفوظ تدعو الله أن يكلل جهوده بالنجاح ليواصل مسيرته المتميزة فى "كلبش".

أخبار تهمك

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 4 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ أقل من ساعة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ 36 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ نصف ساعة

سما المصري لمرتضي منصور بعد التصالح "مش هغلط فيك تاني"

منذ أقل من ساعتين

عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

06:01 م

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

05:43 م

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات