"كلبش".. برنامج جديد للإعلامي حسن محفوظ على قناة "الشمس"

يستعد الإعلامي المتميز حسن محفوظ لتقديم برنامجه الجديد "كلبش" على قناة الشمس الفضائية، التى تنطلق الجمعة، فى أقوى بث فضائى لتنافس كبريات الفضائيات فى مصر والشرق الأوسط.

وتضم قناة الشمس نخبة متميزة وكوكبة رائعة من كبار النجوم والإعلاميين تحت قيادة الإعلامية القديرة الأستاذة سميرة الدغيدى وبإشراف الكاتب الصحفى الكبير مجدي الجلاد، ويتوقع كبار النقاد والمحللين انطلاقه مدوية لهذه القناة الواعدة التى جمعت كل الإمكانيات والآليات التى تجعلها على قمة هرم النجاح فى الفترة المقبلة.

يذكر أن حسن محفوظ يمتلك خبرات هائلة فى تقديم البرامج الأمنية والشرطية، حيث سبق له تقديم برنامجه الشهير "أمن مصر" على قناة المحور، وكذلك قدم العديد من البرامج التى تهتم بالنواحي الأمنية فى مصر ويتمتع بحس وطنى هائل وقدرات خاصة فى التقديم بمثل هذه البرامج مما جعله يحقق نجاحات مذهلة فى السنوات الماضية.

ويأمل أن يكون برنامج "كلبش" على قناة "الشمس" امتدادا مميزا لهذه السلسلة من البرامج ويكلل نجاحاته السابقة ، ويواصل إبداعاته فى هذا المجال.

وتتمنى بوابة "الفجر" كل التوفيق والنجاح والسداد للإعلامي حسن محفوظ تدعو الله أن يكلل جهوده بالنجاح ليواصل مسيرته المتميزة فى "كلبش".