البرهان يصدر مرسوم دستوري بإنشاء نظام "الحكم الإقليمي" بالسودان





أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الخميس، مرسوما دستوريا بإنشاء نظام الحكم الإقليمي "الفيدرالي" بالسودان.









ونص المرسوم الدستوري على تطبيق نظام حكم الأقاليم "الفيدرالي" عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان.





وطالب المرسوم الدستوري جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.