عمرو سعد يكشف عن شخصيته في مسلسل "ملوك الجدعنة"





كشف النجم عمرو سعد عن ملامح الشخصية التي يجسدها في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي كان يحمل سابقا عنوان "عش الدبابير" ، حيث نشر منذ قليل صورة لهذه الشخصية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي يظهر خلالها ب "لوك" وشكل جديد ولياقة بدنية عالية اكتسبها بعد مزيد من التدريبات الرياضية المكثفة التي مارسها مؤخرا استعدادا لهذا العمل الجديد، ونالت هذه الصورة إعجاب رواد صفحته وجمهور المتابعين له.













وفي سياق متصل يواصل عمرو تصوير مشاهد المسلسل في لبنان، بمشاركة النجم مصطفى شعبان وعدد كبير من الفنانين، حيث يتم التصوير بشكل مكثف حتى يكون العمل جاهزا للعرض في السباق الرمضاني المقبل.

يشار إلى ان المسلسل كان يحمل اسم "عش الدبابير" وتم الاستقرار مؤخرا على اسم "ملوك الجدعنة" ليكون الاسم النهائي للعمل الذي كتبته عبير سليمان ويخرجه أحمد خالد موسى ويجسد بطولته عمرو سعد ومصطفى شعبان وحنان مطاوع وعمرو عبدالجليل وعدد كبير من النجوم، وتدور أحداثه حول صديقان يعمل في التجارة ويصلان للقمة ولكن خلافا ينشأ بينهما ويستغل احد رجال الأعمال هذا الخلاف لصالحه، ويحاول إفساد العلاقة بينهما، ولكن سرعان ما يكتشفان هذه المكيدة وتعود علاقتهما إلى طبيعتها الأولى.









ويعد المسلسل هو المشاركة الأخيرة للفنان يوسف شعبان الذي انتهى من تصوير مشاهده في دبي قبل وفاته، الأمر الذي جعل الجهة المنتجة للعمل تقرر اهداء المسلسل لروح الفنان الراحل.



