بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بشرى سارة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الأحد القادم على أرضية ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو لحساب مباريات الدوري الاسباني الممتاز.





وشهدت تدريبات الفريق اليوم الخميس على ارضية ملعب فالديبياس الرياضية مشاركة سيرجيو راموس وكريم بنزيما والبلجيكي إيدين هازارد ما زاد من إمكانية تواجدهم في مواجهة الديربي.





ويعتبر الثلاثي من الأسماء الرئيسية في فريق نادي ريال مدريد خاصةً بعد السقوط الذي حققه المرينجي على ملعبه أمام ريال سوسيداد ولا يمتلك اي خيار سوى تحقيق النقاط الثلاثة أمام الروخيبلانكوس للحفاظ على حظوظه في الفوز باللقب.



