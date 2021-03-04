Advertisements

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي

الخميس 04/مارس/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بشرى سارة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الأحد القادم على أرضية ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو لحساب مباريات الدوري الاسباني الممتاز.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم الخميس على ارضية ملعب فالديبياس الرياضية مشاركة سيرجيو راموس وكريم بنزيما والبلجيكي إيدين هازارد ما زاد من إمكانية تواجدهم في مواجهة الديربي.

ويعتبر الثلاثي من الأسماء الرئيسية في فريق نادي ريال مدريد خاصةً بعد السقوط الذي حققه المرينجي على ملعبه أمام ريال سوسيداد ولا يمتلك اي خيار سوى تحقيق النقاط الثلاثة أمام الروخيبلانكوس للحفاظ على حظوظه في الفوز باللقب.

أخبار تهمك

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 7 ساعات

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ ساعة و 27 دقيقة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي

منذ 39 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ ساعة و 8 دقيقة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 4 ساعات

حوار - مدير جهاز كرة اليد بالزمالك يكشف عن رأيه في حل مجلس «مرتضي منصور» والأقرب لحسم لقب الدوري.. والفرق بين الأهلي والزمالك (فيديو)

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

نجم الزمالك يقترب من المنتخب على حساب السعيد

منذ 36 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

06:01 م

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

05:43 م

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات