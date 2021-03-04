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التموين: 21 سلسله تجارية بـ 1252 فرع تشارك فى معرض أهلا رمضان

الخميس 04/مارس/2021 - 06:36 م
الدكتور على المصيلحي
الدكتور على المصيلحي
أحمد الشيخ
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أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن معرض اهلا رمضان سوف يبدا فى الفترة من 4 ابريل إلى 12 من الشهر نفسة، مشيرا إلى وجود 164 شركة غذائية سوف تعرض منتجاتها بالمعرض الدائم بمدينة نصر فى نفس المدة.

وأشار المصيلحى خلال اجتماعه مع أصحاب ومديرى السلاسل التجارية والشركات الغذائية أنه سيتم مشاركة 21 سلسلة تجارية  ب 1252 فرع منها كليا بالفروع أو جزئيا عبر تخصيص ركن فى كل سلسله مخصصه لعرض السلع الرمضانيه.

وأكد الوزير وجود 15 سلعة غذائية تتنوع مابين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونه والصلصه والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش بتخفيضات تتفاوت مابي إلى 15 فى المائة إلى 35 فى المائة.

وأكد الوزير مشاركة 1300 مجمع استهلاكي تابع للوزارة بنفس التخفيضات اضافه الى منافذ جمعيتى لمن لدية الرغبه فى ذلك اضافا إلى المنافذ المتنقلة.

وكشف المصيلحى عن وجود شنط رمضان أيضا هذا العام بها ال 15 سلعه المعلن عنها ستشارك فيها الشركة القابضه للصناعات الغذائية بسعر يتفاوت ما بين ال 75 جنيه إلى 150 جنيه  اضافه الى الكوبونات، اما بالنسبه للسلاسل التجارية فإن الشنط الرمضانيه سيتفاوت سعرها مابين ال 60 جنيه إلى 200 جنينه ايضاً.

واضاف المصيلحى وجود تنسيق كامل بين الوزارة والسادة المحافظين والغرف التجارية بالمحافظات لإنشاء عدد كبير من تلك المعارض بالمحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الرمضانيه بتخفيضات كبيرة مشيرا إلى أن التنسيق بين الجهات الثلاثة سيشمل التجهيز واختيار الأماكن أيضا فى المناطق الأكثر تكدسا بالمواطنين لتقريب السلع اليه.

وأشار المصيلحى أنه أكد على المشاركين فى المعرض ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحه العامة للمواطنين.

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