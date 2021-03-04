نجم الزمالك يقترب من المنتخب على حساب السعيد





استقر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على ضم يوسف أوباما لاعب الزمالك، لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2022 المقرر لها في الكاميرون.









وقرر البدرى ضم محمد مجدى قفشة صانع ألعاب فريق النادى الأهلى ويحتاج للاعب آخر في نفس المركز، بعد ابتعاد عبدالله السعيد عن المباريات الأخيرة لفريقه بيراميز بسبب الإصابة لتزيد من فرص انضمام أوباما لمعسكر المنتخب خصوصا بعد تألقه مع نادى الزمالك وتصدره هدافى الفريق برصيد 7 أهداف.









يذكر أن حسام البدرى قد وضع عدة شروط لأى لاعب كى يضمه للمنتخب وأهمها ضرورة مشاركته بشكل أساسى في مباريات فريقه، هو ما يتعارض مع عبدالله السعيد الغائب عن مباريات بيراميدز الأخيرة للإصابة ويحتاج لبعض الوقت من أجل التأهيل.









ومن المقرر أن يعلن حسام البدرى أسماء اللاعبين المحترفين في الخارج 7 من الشهر الجارى، بعد انتهاء الأهلى والزمالك من مباراتهما الأفريقية، فيما يعلن أسماء اللاعبين في الدورى المحلى يوم 18 مارس، على أن يدخل الفريق معسكره يوم 20 من نفس الشهر، قبل أن يطير بعدها بيومين على متن طائرة خاصة لمواجهه المنتخب الكينى يوم 25 مارس، وبعدها مواجهه جزر القمر يوم 29 من نفس الشهر بالقاهرة.



