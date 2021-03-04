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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع
الخميس 04/مارس/2021 - 06:36 م
أمنية فوزي
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف تفاصيل طقس الجمعة الموافق 5 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وإليكم تفاصيل حالة الطقس:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب البلاد، والرياح معتدلة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المستطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
وإليكم تفاصيل حالة الطقس:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب البلاد، والرياح معتدلة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المستطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
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