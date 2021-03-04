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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

الخميس 04/مارس/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف تفاصيل طقس الجمعة الموافق 5 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم تفاصيل حالة الطقس:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب البلاد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المستطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

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