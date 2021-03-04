باحث أثري: القاهرة أول نموذج للكمبوند في التاريخ (فيديو)



وأشار إلى أن الإسلام أنتشر في مصر ما بين القرن الثاني والرابع أي في مرحة متأخرة جدًا، وهذا ينفي فكرة إرغام المصريين على الدخول في الإسلام مثلما يتحدث البعض.



وأضاف أن قاهرة الفاطميين تمتد ما بين من بابا الفتوح لباب زويل، وكان لها تراث معمراي خاص جدًا، معقبًا: "القاهرة أول نموذج للكمبوند في التاريخ، كانت مدينة لها صورة والمحلات بتاعتها وسور، كانت حاجة عظيمة".



قال سامح الزهار، المؤرخ والباحث الاثري، إنه المصريين هم أصحاب أعظم حضارة على الأرض، ورغم ذلك أهم علماء أثار في العالم ليسوا مصريين، مشددًا على ضرورة التعاون مع العلماء الغربيين،لكي يكون لدينا جيل من العلماء على أعلى مستوى.وتابع "الزهار"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مصر الإسلامية تاريخ عمراني وثقافي ومدني أكثر من كونه تاريخ ديني، معقبًا:" لما كانوت البعض في المظاهرات بيقول إسلامية إسلامية، دول كانوا بيتمسحوا في الدين".