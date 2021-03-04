الترقب والغموض يسود كواليس تصوير مسلسل "الشقة 6 - العين الثالثة"





يسابق صناع مسلسل الشقة 6 الزمن للإنتهاء من تصوير حلقات المسلسل المنتظر عرضة خلال شهر رمضان حيث اظهرت اللقطات الأولى من الكواليس جانب من الترقب والغموض المنتظر خلال أحداث المسلسل الذي أثار الجدل بإطلاق هاشتاج ( أنا كمان خايف ) خلال الدعايا الأولية لبوسترات العمل على مواقع التواصل الإجتماعي.









المسلسل يطرح قضية درامية جديدة مليئة بالأحداث المشوقة بعيداعن المط والتطويل في محاولة لكشف لغز “شقة 6” ويضم العمل باقة من الفنانين بجانب روبي، أحمد حاتم، هاني عادل بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبدالله ، الفنان محمود البزاوي ، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، بالإضافة للنجوم الشباب حمزة العيلي ، ملك قورة .













مسلسل " شقة 6 .. العين الثالثة" السيناريو والحوار لـ (رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب) من إنتاج شركة بي – برودكشن منتج فني مصطفى يوري – إخراج محمود كامل وسوف يتم عرضه خلال شهر رمضان 2021.



