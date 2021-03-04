Advertisements

الترقب والغموض يسود كواليس تصوير مسلسل "الشقة 6 - العين الثالثة"

الخميس 04/مارس/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

يسابق صناع مسلسل الشقة 6 الزمن للإنتهاء من تصوير حلقات المسلسل المنتظر عرضة خلال شهر رمضان حيث اظهرت اللقطات الأولى من الكواليس جانب من الترقب والغموض المنتظر خلال أحداث المسلسل الذي أثار الجدل بإطلاق هاشتاج ( أنا كمان خايف ) خلال الدعايا الأولية لبوسترات العمل على مواقع التواصل الإجتماعي. 


المسلسل يطرح قضية درامية جديدة مليئة بالأحداث المشوقة بعيداعن المط والتطويل في محاولة لكشف لغز “شقة 6” ويضم العمل باقة من الفنانين بجانب روبي، أحمد حاتم، هاني عادل بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبدالله ، الفنان محمود البزاوي ، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، بالإضافة للنجوم الشباب حمزة العيلي ، ملك قورة .



مسلسل " شقة 6 .. العين الثالثة"  السيناريو والحوار لـ (رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب) من إنتاج شركة بي – برودكشن منتج فني مصطفى يوري – إخراج محمود كامل  وسوف يتم عرضه خلال شهر رمضان 2021.

أخبار تهمك

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يقترب من المنتخب على حساب السعيد

منذ 35 دقيقة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ ساعة و 7 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

حوار - مدير جهاز كرة اليد بالزمالك يكشف عن رأيه في حل مجلس «مرتضي منصور» والأقرب لحسم لقب الدوري.. والفرق بين الأهلي والزمالك (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 7 ساعات

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

06:01 م

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

05:43 م

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات