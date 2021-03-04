هند عبدالحليم تتصدر تريند جوجل عقب ظهورها مع منى الشاذلي

تصدرت الفنانة هند عبد الحليم اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل بعد ظهورها في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.





هند عبدالحليم مطلوبة على جوجل





ولاقت هند عبدالحليم رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب ظهورها مع منى الشاذلي وإدلائها بالعديد من التصريحات المهمة.





تأثير زواج هند عبدالحليم





وقالت هند عبدالحليم إن والديها لم يستوعبوا فكرة عدم تواجدها في المنزل، عقب زواجها، وإذا قامت بزيارتهم في البيت، يسألها والدها إلى أين تذهبين.





وكشفت هند عبدالحليم عن تفاصيل زواجها، حيث أوضحت أنها صارحت والدتها بوجود شخص يريد الزواج منها، ون إخبار والدها لأنها كانت تخجل، ولكن والتها هي من أخبرته.





فرح هند عبدالحليم





وأوضحت الفنانة هند عبدالحليم أن فرحها كان في مكان مفتوح وبحضور محدود، نتيجة إلى الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار كورونا.





والد هند عبدالحليم





وبدوره أشار والد هند عبدالحليم والذي لعب في الزمالك وانضم لمنتخب مصر، إلى أنه حتى الآن لديه تأثير داخلي لأن هند تزوجت وذهبت، مضيفاً: "أمنية أي أب هو زواج ابنته، ولكن بعد زواج هند، شعرت بمشاعر متناقضة بسبب قوة العلاقة التي تربطني بها.



