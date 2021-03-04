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تعرف على عقوبات مباراة منية سمنود وشبان بداوى

الخميس 04/مارس/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أصدرت لجنة الإنضباط اليوم الخميس قرارها الرسمى بخصوص أحداث مباراة منية سمنود و شبان بدواى بالقسم الثالث بالدقهلية والتى تم فيها الإعتداء على حكم اللقاء أحمد لطفى بشكل قاسى تداولته جميع وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة المستشار سيد البنداري وعضوية السادة القضاة أحمد مصطفى ووائل يوسف وكريم سلامة إيقاف كلا من علاء عبد الحميد مدرب فريق شبان بداوي ومساعده محمد المرسي لطفي لمدة عام وايقاف إسلام الشناوي حارس مرمى الفريق ١٠ مباريات وتوقيع غرامة مالية على النادي قدرها ٥٠ ألف جنيه مع نقل ٨ مباريات للفريق خارج ملعبه.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أحال أحداث مباراة مركز شباب منية سمنود وشبان بداوي بالقسم الثالث إلى لجنة الانضباط سابقا ثم قررت منطقة الدقهلية إيقاف كلا من جاد توفيق مدير الكرة ، علاء عبدالحميد المدرب ، ومحمد المرسى مدرب الفريق ، إسلام الشناوى حارس مرمى الفريق بشكل مؤقت حتى صدور قرارات لجنة الإنضباط.

والمثير فى الأمر أن لجنة الإنضباط لم تقوم بتوقيع أى عقوبات على مدير الكرة بفريق شبان بدواى جاد توفيق والذى ظهر بشكل واضح من خلال الفيديو المتداول للواقعة وهو يعتدى بشكل قوى على حكم المباراة أحمد لطفى.

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