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دبلوماسي سابق: تطابق في وجهات النظر بين مصر والسودان

الخميس 04/مارس/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى الشريف، ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقات المصرية السودانية شهدت اهتمامًا متبادلًا من البلدين خلال المرحلة الماضية.

وكشف حجازي، أن العلاقات المصرية السودانية بدأت تشهد تطابقًا في وجهات النظر، عن القضايا المهمة خاصة قضية سد النهضة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك مشروعات للبنية التحتية تترجم هذه العلاقات لأرض الواقع، كما هو الحال بشأن خط سكك الحديد الرابط بين مصر والسودان، والطريق البري، والمنافذ البرية، والمناورات العسكرية المشتركة التي جرت بين البلدين مؤخرًا، وهي مؤشرات أننا أمام مرحلة جديدة تستدعي تطابق وجهات النظر في البلدين.

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