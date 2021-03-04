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تفاصيل مران الزمالك في تونس
الخميس 04/مارس/2021 - 06:51 م
رامي بشاي
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خاض لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مرانهم بالملعب الفرعي باستاد رادس بتونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وبدء لاعبو الفريق بتدريبات بدنية قوية تحت إشراف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال.
وحرص إيهاب فهمي السفير المصري في تونس على حضور مران الفريق من أجل مؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي.
كما شهد المران تواجد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس الزمالك وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي وأشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالنادي وطارق حشيش المستشار المالي للنادي لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.
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