تفاصيل مران الزمالك في تونس

خاض لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مرانهم بالملعب الفرعي باستاد رادس بتونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.









وبدء لاعبو الفريق بتدريبات بدنية قوية تحت إشراف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال.





وحرص إيهاب فهمي السفير المصري في تونس على حضور مران الفريق من أجل مؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي.



