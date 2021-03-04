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تونس وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي

الخميس 04/مارس/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
وكالات
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بحث وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي، اليوم الخميس، مع سفير إيطاليا بتونس لورنزو فانارا، التعاون الاقتصادي والمالي القائم بين البلدين، وفرص تعزيز الاستثمار الإيطالي في تونس خاصة في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.

 

وأكد الجانبان – بحسب بيان وزارة الاقتصاد التونسية – أهمية التنسيق في إعداد برنامج التعاون المالي للفترة القادمة (2024-2021) ، والتركيز على المشاريع الجاهزة للتنفيذ في المجالات ذات الأولوية على غرار الرقمنة، ودعم الإقتصاد الأخضر، والتعليم العالي، ومساندة القطاع الخاص وغيرها.

 

من جانبه، عبر السفير الإيطالي عن استعداد حكومة بلاده لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف.

 

وأشار إلى أن الجانب الإيطالي يعتزم توجيه الدعوة لتونس لحضور إجتماعات مجموعة G20 المزمع عقدها في شهر يونيو القادم بإيطاليا، حيث ستوفر هذه المشاركة فرصة لتدارس السبل والآليات الكفيلة بتكثيف التعاون في مختلف المجالات، الاقتصادية والاجتماعية.

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الكلمات المفتاحية

مالي تونس تعاون الاقتصادي ايطاليا ومالي

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