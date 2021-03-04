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مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر اليوم الخميس في الدوري الإنجليزي بدون تقطيع (محمد صلاح)
الخميس 04/مارس/2021 - 09:59 م
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كورة لايف salah مباراه ليفربول وتشيلسي بث مباشر،ليفربول مباشر، اليوم الخميس 3-3-2021 فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المحترف محمد صلاح نظيره تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، "بريميرليج"،تعرف علي موعد مباراة ليفربول أمام تشيلسي
تنطلق صافره بدايه مباراة ليفربول و تشيلسي الساعة العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهره،الخميس 4-3-2021، على أرضيه ملعب أنفيلد وسيتم بث المباراه على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS المالك الحصري لحقوق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
البث المباشر لمباراة ليفربول ضد تشيلسي liverpool vs chelsea يستضيف نادي ليفربول على ملعبه ملعب الانفيلد بمدينة ليفربول الانجليزية نادي تشيلسي القادم من العاصمة الانجليزية لندن في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة في واحدة من أهم مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكن للجمهور العربي متابعة المباراة الهامة والحماسية علي قنوات بي ان سبورت الجديدة مصحوبة بالتعليق والوصف التفصيلي المباراة للمعلق الرياضي الأشهر في الوطن العربي حفيظ دراجي.
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