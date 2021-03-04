Advertisements

مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر اليوم الخميس في الدوري الإنجليزي بدون تقطيع (محمد صلاح)

الخميس 04/مارس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
Advertisements
كورة لايف salah مباراه ليفربول وتشيلسي بث مباشر،ليفربول مباشر، اليوم الخميس 3-3-2021 فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المحترف  محمد صلاح نظيره تشيلسي في  المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، "بريميرليج"،تعرف علي موعد مباراة ليفربول أمام تشيلسي 

تنطلق صافره بدايه مباراة ليفربول و تشيلسي الساعة العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت  القاهره،الخميس 4-3-2021، على أرضيه ملعب أنفيلد وسيتم بث المباراه على الهواء  مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS المالك الحصري لحقوق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


البث المباشر لمباراة ليفربول ضد تشيلسي liverpool vs chelsea يستضيف نادي ليفربول على ملعبه ملعب الانفيلد بمدينة ليفربول الانجليزية نادي تشيلسي القادم من العاصمة الانجليزية لندن في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة في واحدة من أهم مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكن للجمهور العربي متابعة المباراة الهامة والحماسية علي قنوات بي ان سبورت الجديدة مصحوبة بالتعليق والوصف التفصيلي المباراة للمعلق الرياضي الأشهر في الوطن العربي حفيظ دراجي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يلا شوت ليفربول كورة لايف كورة اولاين تشيسي بث مباشر صلاح

أخبار تهمك

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

80 جنيه في الشهر - شيكابالا يعود بثقف الرواتب لحقبة السبعينات.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

مرشح لرئاسة برشلونة يزف بشرى سارة لجماهير النادي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ليفربول مهدد بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

09:31 م

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

07:55 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

07:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات