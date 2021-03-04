تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس اليوم الخميس في جمهورية مصر العربية





حالة الطقس اليوم ، يهتم الجميع بمعرفة درجة الحرارة وحالة الطقس المتوقعة، في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، لمعرفة متى يتعين الخروج أو البقاء في المنزل.





حالة الطقس اليوم





وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم فتتوقع الهيئة العامة للأرصاد جوية، أن يكون الطقس مائلاً للدفئ نهاراً شديد البرودة ليلاً، على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على محافظة القاهرة.





تفاصيل حالة الطقس اليوم





وأوضحت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدلاً نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، بارد في ساعات الليل.





حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة





القاهرة 21 11

الإسكندرية 19 13

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 14



