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بث مباشر مباراة ليفربول الآن | يلا شوت مشاهدة ليفربول وتشيلسي Mohamed salah تابع لايف بدون تقطيع

الخميس 04/مارس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في المباراة التي تقام في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز ، بالضبط الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. ، وستقام على ملعب أنفيلد يلا شون محمد صلاح

مواجهة قوية ومثيرة تنتظر جماهير كرة القدم الإنجليزية التي تجمع بين ليفربول وتشيلسي ، حيث حقق الفريقان مستويات رائعة مؤخرًا ، وسيسعى كل فريق لتحقيق النصر ويسجل جميع النقاط الثلاث في مباراة اليوم لتعزيز موقعه في الدوري الإنجليزي.


موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر
من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الخميس الموافق 2021/3/4 على أن تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة العاشرة والربع مساًء بتوقيت القاهرة ، الساعة الحادية عشر والربع مساًء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة الاثنية عشر والربع بعد منتصف الليل بتوقيت مدينة دبي.

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يلا شوت محمد صلاح ليفربول صلاح تشيلسي

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