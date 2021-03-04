بث مباشر مباراة ليفربول الآن | يلا شوت مشاهدة ليفربول وتشيلسي Mohamed salah تابع لايف بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في المباراة التي تقام في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز ، بالضبط الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. ، وستقام على ملعب أنفيلد يلا شون محمد صلاح





مواجهة قوية ومثيرة تنتظر جماهير كرة القدم الإنجليزية التي تجمع بين ليفربول وتشيلسي ، حيث حقق الفريقان مستويات رائعة مؤخرًا ، وسيسعى كل فريق لتحقيق النصر ويسجل جميع النقاط الثلاث في مباراة اليوم لتعزيز موقعه في الدوري الإنجليزي.



