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تركيا .. قتلى وجرحى جراء تحطم طائرة عسكرية

الخميس 04/مارس/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
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لقي 9 أشخاص مصرعهم وإصابة 4 آخرين جراء تحطم مروحية عسكرية شرق تركيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الخميس: إنه تم فقدان الاتصال بطاقم المروحية من نوع Cougar بعد ظهر اليوم، بعد نصف ساعة من إقلاعها من مدينة بينكل متوجهة إلى مدينة تاتوان، وفقًا لموقع تركيا الآن التابع للمعارضة التركية.

وأضافت، أنه على الفور أطلق الجيش التركي عملية بحث عن الطائرة باستخدام طائرات مسيرة ومروحية أخرى وطائرة من طراز CN-235، فاتضح أن المروحية المفقودة تحطمت وتم العثور في موقع الحادث على جثث تسعة قتلى وأربعة جرحى.

 

ولم تكشف الوزارة عن سبب الحادث حتى الآن.

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