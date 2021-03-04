كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم yalla shoot شاهد مباراة ليفربول الآن بمشاركة صلاح

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم ,ليفربول ضد تشيلسي مباشر اليوم,ليفربول فى مواجهة ليست بالسهلة مع نظيره فريق تشيلسي وذلك ضمن اطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، وسوف يستضيف الفريقين ملعب انفيلد، ويدخل فريق ليفربول اللقاء بمعنويات عالية بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب ضد تشيلسي انتهت بنتيجة بهدفين دون رد.





يسعي الليفر في هذه المباراة لتحقيق الفوز وحصد نقاط لاستعادة قوته ومواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها في الدوري، وسوف يحاول بكل قوة في هذه المباراة لينافس على المربع الذهبي، حيث أنه هذه الفترة الماضية قدم اداء ضعيف ليتراجع مستوى في جدول الترتيب، إلي المركز السادس برصيد 43 بفارق نقطة واحدة عن فريق تشيلسي صاحب المركز الخامس ليبتعد عن صاحب الصدارة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة.





بطاقة مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم:

ليفربول Vs تشيلسي.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 29).

القنوات الناقلة : beIN Premium 1HD+2HD .

الملعب : آنفيلد .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : تشيلسي (0-2) ليفربول.





موعد مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم:

11:15 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:15 مساءاً بتوقيت مصر .

10:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .

11:15 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:15 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:15 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:15 مساءاً بتوقيت العراق .

10:15 مساءاً بتوقيت السودان .

11:15 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:15 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:15 مساءاً بتوقيت تونس .

10:15 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:15 مساءاً بتوقيت المغرب .



