Advertisements

أستراليا.. لسعة من "أفتك" كائن بحري تودي بحياة مراهق

الخميس 04/مارس/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

لقي مراهق يبلغ من العمر 17 عاما حتفه في أستراليا، بعد أن لسعه أحد أكثر الكائنات البحرية فتكا في العالم، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وقال المصدر إن الصبي تعرض يوم الجمعة الماضي للدغة من قنديل البحر المكعب، أثناء رحلة صيد في إحدى سواحل ولاية كوينزلاند، وبالتحديد في شبه جزيرة كيب يورك.

 

وجرى نقل المراهق على وجه السرعة إلى مستشفى تاونسفيل، لكنه توفي في وقت لاحق من يوم الاثنين.

 

وتقوم الشرطة الأسترالية حاليا بإعداد تقرير عن وفاة الصبي، قبل تقديمه للطبيب الشرعي.

 

وأدت الوفاة المأساوية إلى إصدار السلطات المحلية تحذيرا لكل السكان المحليين والزوار بالبقاء بعيدا عن المياه خلال "موسم اللدغة"، الذي يمتد من أكتوبر إلى مايو.

 

ويعتبر قنديل البحر المكعب من أكثر الكائنات البحرية فتكا في العالم، ويشتهر بتواجده بكثرة في سواحل أستراليا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مراهق كائن بحري استراليا

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ ساعة و 27 دقيقة

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي

منذ 39 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى

منذ ساعتين و 41 دقيقة

حوار - مدير جهاز كرة اليد بالزمالك يكشف عن رأيه في حل مجلس «مرتضي منصور» والأقرب لحسم لقب الدوري.. والفرق بين الأهلي والزمالك (فيديو)

منذ ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 20 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يقترب من المنتخب على حساب السعيد

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

آبل تعترف باختراق شبكتها من قبل مراهق استرالي

مسؤول ليبي يحذر من الممارسات غير القانونية تجاه السلاحف البحرية

فيضانات غير مسبوقة تحول شوارع في أستراليا لأنهار

فيضانات عارمة تغرق شمال شرق أستراليا

معلومات عن قندير البحر.. تعرف عليها

رشق نائب أسترالى بالبيض بعد لوم المهاجرين بسبب مذبحة مسجدى نيوزيلندا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

06:01 م

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

05:43 م

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات