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عاجل - تعرف على غيابات الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 04/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، يوم السبت المقبل الموافق السادس من شهر مارس الجاري، في إستضافة القلعة الحمراء.

ويدخل النادي الأهلي المباراة، بعدد من الغيابات، حيث يغيب عنه محمود عبد المنعم كهربا بسبب قرار إيقافه من جانب مسؤولي الأهلي لعدم الالتزام لمدة شهر، بالإضافة إلى وليد سليمان وعلي معلول وصلاح محسن بسبب الإصابة، وناصر ماهر لعدم تعافيه من إصابة الكتف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وفيتا كلوب، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، برصيد 3 نقاط، بعدما فاز أمام المريخ السوداني في الجولة الأولى، وخسر أمام سيمبا التنزاني بالجولة الثانية.

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موسيماني فيتا كلوب فيتا غيابات الاهلي الاهلي

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