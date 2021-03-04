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قفزة في أسعار النفط خلال التعاملات مع ترقب اجتماع "أوبك+"

الخميس 04/مارس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
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قفزت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب اجتماع تحالف "أوبك+".


وأبلغت روسيا منظمة أوبك بتوخي الحذر وسط ضبابية سوق النفط، مشيرة إلى أن زيادة المعروض لا بُدَّ أن تكون بحذر، وهي نفس وجهة نظر السعودية، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر تقرير آخر، أن منظمة أوبك وحلفاءها يدرسون تمديد تخفيضات الإنتاج النفطي إلى أبريل بدلاً من زيادته، مشيرة إلى الطبيعة الهشة لتعافي الطلب على النفط مع استمرار أزمة فيروس كورونا.

وأظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع مفاجئ مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 21.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما ارتفع الإنتاج الأمريكي من النفط بنحو 300 ألف برميل يومياً.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل  بنحو 5.1 بالمائة ليصل إلى 64.26 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنسبة 5.1 بالمائة إلى مستوى 67.37 دولار للبرميل.

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