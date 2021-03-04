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ميسي يشتبك مع المدير الرياضي لإشبيلية

الخميس 04/مارس/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشتبك الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بشكل لفظي مع مونشي، المدير الرياضي لإشبيلية، عقب مباراة الفريقين، أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وفقا لتقرير صحفي كتالوني.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن بيبي كاسترو، رئيس إشبيلية، ومونشي، نزلا إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس، وانتظرا وصول لاعبي برشلونة عقب انتهاء المباراة.

وتابعت الصحيفة  بأن كاسترو ومونشي، دخلا في مشادة مع ميسي وبيبي كوستا (موظف في برشلونة وصديق للنجم الأرجنتيني)، بينما قال مونشي للاعبي البارسا: "أنتم دائمًا تفوزون بنفس الطريقة"، في إشارة لما يراه استفادة من قرارات الحكام، فرد ميسي عليه قائلًا: "وأنت تعود إلى المنزل مشتعلًا".

 وسبق وأن وصف رونالد كومان، مدرب برشلونة، بأنه طفل يبكي، خلال مباراة الفريقين قبل الأخيرة في الليجا، إثر خلاف حول لقطة تحكيمية.


وحقق برشلونة الفوز (3-0) على إشبيلية، في الإياب، معوضًا خسارة الذهاب بهدفين دون رد، ليتأهل للنهائي.

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ميسي برشلونة ضد قادش اشبيلية

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