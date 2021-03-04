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دينا الشربيني تذكر جمهورها بأصعب مشاهد مسلسل زي الشمس
الخميس 04/مارس/2021 - 07:03 م
أحمد رمضان متولي
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نشرت صفحة دينا الشربيني الرسمية على الفيسبوك فيديوهات من اصعب المشاهد التي قدمتها في مسلسل زي الشمس والذي عرض في رمضان 2019 وحقق نجاح جماهيري كبير.
وذلك تمهيدا لتعاونها للمرة الثانية في مسلسل قصر النيل مع الفنانة ريهام عبد الغفور بعد النجاح الذي حققوه سوياً في مسلسل زي الشمس.
مسلسل قصر النيل تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي، ويشارك النجمة دينا الشربيني في البطولة ريهام عبد الغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.
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