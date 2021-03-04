السعودية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف ابتزاز إيران





أكد مندوب السعودية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقف حازم لوقف ممارسة الابتزاز والاستفزاز اللذين تمارسهما طهران.





وقال مندوب المملكة في كلمته أمام مجلس المحافظين اليوم الخميس: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لوقف ممارسة الابتزاز والاستفزاز اللذين تمارسهما طهران، مشيرًا إلى أن عدم احتواء التهديد الإيراني بشكل حاسم سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة والعالم.





وأضاف، إن مسؤولية الحفاظ على نظام الضمانات الذي أصبح على المحك، تقع على عاتق الدول الأعضاء في مجلس المحافظين، موضحًا أن إيران تؤمن بسياسة الابتزاز النووي، كما أنها باتت مستمرة في تمهيد الطريق لامتلاك سلاح نووي.